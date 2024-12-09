Баку планирует полностью перейти на экологически чистые автобусы

К 2030 году в Баку все автобусы будут заменены на экологически чистые транспортные средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, по данным Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в страну уже поступило 160 электробусов, и их количество продолжит расти.

В 2025 году в стране начнёт работать завод по производству электрических автобусов, созданный китайской компанией BYD.

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров рассказал в интервью XəzərXəbər, что в ближайшие годы старые бензиновые и дизельные автобусы, которые сейчас работают в городе, будут постепенно заменены на электробусы, так как они исчерпают свой ресурс.

Для успешной замены транспорта необходимо развивать инфраструктуру, включая увеличение числа зарядных станций в автопарках и других районах города.

Подробности - в сюжете: