Баку планирует полностью перейти на экологически чистые автобусы - СРОКИ - ВИДЕО
К 2030 году в Баку все автобусы будут заменены на экологически чистые транспортные средства.
Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, по данным Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в страну уже поступило 160 электробусов, и их количество продолжит расти.
В 2025 году в стране начнёт работать завод по производству электрических автобусов, созданный китайской компанией BYD.
Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров рассказал в интервью XəzərXəbər, что в ближайшие годы старые бензиновые и дизельные автобусы, которые сейчас работают в городе, будут постепенно заменены на электробусы, так как они исчерпают свой ресурс.
Для успешной замены транспорта необходимо развивать инфраструктуру, включая увеличение числа зарядных станций в автопарках и других районах города.
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