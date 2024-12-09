Последние данные о состоянии сотрудников ANAMA, попавших в аварию в Физули

9 декабря около 07:00 в Физулинскую центральную районную больницу с различными травмами были госпитализированы 3 жителя поселка Горадиз Физулинского района (все трое мужского пола).

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что у пострадавшего 1990 года рождения диагностированы закрытый смещенный перелом левой бедренной кости, открытый перелом левой голени и челюсти, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, у пострадавшего 1995 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваные раны на лице, у пострадавшего 2000 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сдавление головного мозга.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Поскольку пострадавшие 1990 и 2000 годов рождения находятся в тяжелом состоянии, они были эвакуированы в частное медицинское учреждение в Гяндже. Также предпринимаются необходимые меры для процесса эвакуации пострадавшего 1995 года рождения, состояние которого оценивается как умеренно-тяжелое для оказания квалифицированной помощи.

Напомним, что сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) попали в аварию в Физули. Инцидент произошел на территории поселка Горадиз. Так, автомобиль марки BMW, за рулем которого находился житель районного поселка Гайыдыш-3 Гахраманов Самир Салман оглы, 1995 года рождения, потерял управление и вылетел на обочину дороги. В результате он и находившиеся с ним в салоне автомобиля двое жителей - житель поселка Гайыдыш-3 Бейлерзаде Рамиз Ильгар оглу, 2000 года рождения, и житель поселка Гайыдыш-2 Гасымов Мустафа Юсиф оглу, 1990 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.