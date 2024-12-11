Азербайджанский тандырный хлеб: традиции, пронесенные сквозь века

Выпечка хлеба в Азербайджане имеет древние исторические традиции. Одна из таких традиций - приготовление хлеба в тандыре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тандырный хлеб отличается неповторимым вкусом и ароматом. Неслучайно на прошлой неделе азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Гёйгёльском районе, привлекающем местных и иностранных туристов своей живописной природой, тандырный хлеб выпекают прямо у дороги. Региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ отправился в село Ашыглы Гёйгёльского района, чтобы поближе ознакомиться с техникой выпечки традиционного тандырного хлеба.

Здесь тандырный хлеб принято печь на углях. Хотя в наше время в процессе выпечки используются современные технологии, тандырный хлеб, приготовленный традиционным способом, имеет особый вкус.

По словам местной жительницы Рены Абдуллаевой, выпечка на углях делает традиционный тандырный хлеб еще более вкусным и ароматным: "В тандырный хлеб не принято добавлять дрожжи. Важно, чтобы хлеб был приготовлен на углях, а не на газе. Тогда хлеб получается и ароматным, и вкусным. Мы выпекаем хлеб как для себя, так и на продажу".

Тандырный хлеб сохраняет свежесть 3-4 дня, к тому же он легко усваивается организмом. Тем, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями, рекомендуется употреблять хлеб, изготовленный из перемолотой на мельнице муки.

Ранее на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, проходившей со 2 по 7 декабря в столице Парагвая - городе Асунсьон, было принято решение о включении азербайджанского искусства изготовления тандыров и выпечки хлеба в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.