Кепка, подписанная Месси в Баку, продается за фантастическую сумму

Звезда футбола Лионель Месси оставил автограф на кепке в Баку, и теперь она выставлена на продажу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на один из сайтов объявлений.

Уточняется, что кепка с эмблемой клуба "Барселона" была подписана Месси 11 декабря. Продавец предлагает этот уникальный лот за 10 тысяч манатов.