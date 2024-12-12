https://news.day.az/society/1714776.html Кепка, подписанная Месси в Баку, продается за фантастическую сумму - ФОТО Звезда футбола Лионель Месси оставил автограф на кепке в Баку, и теперь она выставлена на продажу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на один из сайтов объявлений. Уточняется, что кепка с эмблемой клуба "Барселона" была подписана Месси 11 декабря. Продавец предлагает этот уникальный лот за 10 тысяч манатов.
Кепка, подписанная Месси в Баку, продается за фантастическую сумму - ФОТО
Звезда футбола Лионель Месси оставил автограф на кепке в Баку, и теперь она выставлена на продажу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на один из сайтов объявлений.
Уточняется, что кепка с эмблемой клуба "Барселона" была подписана Месси 11 декабря. Продавец предлагает этот уникальный лот за 10 тысяч манатов.
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