https://news.day.az/society/1714794.html Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу - ФОТО ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 30 декабря по 5 января, чтобы удовлетворить увеличившийся пассажиропоток. Об этом в четверг сообщили Day.Az в ЗАО.
Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу - ФОТО
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 30 декабря по 5 января, чтобы удовлетворить увеличившийся пассажиропоток.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в ЗАО.
Было отмечено, что указанные рейсы будут осуществляться в 09:15 из Баку и в 17:00 из Агстафы ежедневно с 30 декабря по 5 января, которые объявлены нерабочими днями.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане откроется новое направление для пассажирских поездов.
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