Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 30 декабря по 5 января, чтобы удовлетворить увеличившийся пассажиропоток.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в ЗАО.

Было отмечено, что указанные рейсы будут осуществляться в 09:15 из Баку и в 17:00 из Агстафы ежедневно с 30 декабря по 5 января, которые объявлены нерабочими днями.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане откроется новое направление для пассажирских поездов.