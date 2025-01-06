В Азербайджане пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков

Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Государственной пограничной службы.

В результате оперативно-войсковых мероприятий, проводимых в рамках обеспечения надежной охраны государственной границы, борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, была предотвращена контрабанда в Азербайджанскую Республику 700 граммов опиума и 13 616 наркотических таблеток.

Кроме того, в результате оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района, был задержан гражданин Азербайджанской Республики, житель Евлахского района Магеррамов Наби Закир оглу (1984 г.р.), который пытался нарушить государственную границу Ирана в направлении Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2024 года из незаконного оборота было изъято 246 кг наркотиков и сильнодействующих препаратов.