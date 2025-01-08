Сколько кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах в Азербайджане?

Число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах составляет 16 148 человек.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на заседании ЦИК 8 января, сообщает Day.Az.

Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.

Ранее мы сообщали, что для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано 25 685 местных наблюдателей.