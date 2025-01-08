https://news.day.az/society/1721488.html Сколько кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах в Азербайджане? Количество зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах составляет 16 148 человек. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на заседании ЦИК 8 января, сообщает Day.Az. Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.
Сколько кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах в Азербайджане?
Число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах составляет 16 148 человек.
Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на заседании ЦИК 8 января, сообщает Day.Az.
Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.
Ранее мы сообщали, что для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано 25 685 местных наблюдателей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре