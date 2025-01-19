https://news.day.az/society/1723922.html Видеокадры задержания мошенника, присвоившего деньги семьи Хокумы Алиевой Министерство внутренних дел распространило кадры задержания Искендерова Аяза Айдын оглу по факту кражи банковской карты, принадлежащей Джалилю Алиеву, отцу Национального героя Хокумы Алиевой. Day.Az предоставляет эти кадры: Следствие также установило, что задержанный имел связи с гражданами других стран. Они объявлены в розыск.
Видеокадры задержания мошенника, присвоившего деньги семьи Хокумы Алиевой
Министерство внутренних дел распространило кадры задержания Искендерова Аяза Айдын оглу по факту кражи банковской карты, принадлежащей Джалилю Алиеву, отцу Национального героя Хокумы Алиевой.
Day.Az предоставляет эти кадры:
Следствие также установило, что задержанный имел связи с гражданами других стран. Они объявлены в розыск.
Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств преступления.
Ранее мы сообщали, что семья Хокумы Алиевой стала жертвой мошенников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре