https://news.day.az/society/1723922.html

Видеокадры задержания мошенника, присвоившего деньги семьи Хокумы Алиевой

Министерство внутренних дел распространило кадры задержания Искендерова Аяза Айдын оглу по факту кражи банковской карты, принадлежащей Джалилю Алиеву, отцу Национального героя Хокумы Алиевой. Day.Az предоставляет эти кадры: Следствие также установило, что задержанный имел связи с гражданами других стран. Они объявлены в розыск.