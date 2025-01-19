В большинстве регионов Азербайджана прошли дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии в горных районах выпал страны снег.

Толщина снежного покрова в некоторых местах составила: 20 см в Губе (Грыз), 18 см в Шахдаге, 8 см в Загатале (Алибей), 5 см в Гахе (Сарыбаш), 3 см в Гусаре (Лаза) и Хыналыге, и 1 см в Хачмазе и Шеки (Кишчай).

Западный ветер в Гобустане достигал порывов до 18 м/с, в Нафталане - 16 м/с, а в Кельбаджаре - 15 м/с.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Губе, Гусаре, Грызе, Лерике и Гахе, где видимость ограничивалась до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов тепла, в низменных районах - до 8 градусов тепла, а в Нахчыванской АР и горных районах температура опустилась до 10 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az