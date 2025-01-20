Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов

В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы почтили в Аллее шехидов светлую память героических сынов Отечества, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили гвоздики на их могилы.

От имени личного состава Службы госбезопасности к монументу "Вечный огонь" возложен венок, сообщает Day.Az.

Также были посещены могилы сотрудников органов безопасности, похороненных в Аллее шехидов.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни во имя Родины, взойдя на вершину шехидства.