Будут ли скидки на проезд с картой TələbəPlus для студентов?

Несколько месяцев назад азербайджанским студентам начали выдавать карты "TələbəPlus".

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, эти карты совмещают сразу несколько функций. Они обеспечивают вход в университеты, работают как дебетовые карты и используются для получения стипендий. Кроме того, их главное преимущество - возможность воспользоваться различными льготами и скидками.

Однако студенты отмечают, что хотели бы, чтобы карты также предоставляли скидки на проезд в общественном транспорте, поскольку транспортные расходы остаются для них существенной статьей расходов.

Специалисты в области образования подчеркивают, что предоставление транспортных льгот для студентов, как это принято во многих европейских странах, было бы полезной практикой для Азербайджана.

В свою очередь, Агентство наземного транспорта (AYNA) указало на необходимость создания инфраструктуры и полного перехода на безналичную оплату в общественном транспорте для реализации системы льготных тарифов для разных категорий граждан.