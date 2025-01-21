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Скончался солдат азербайджанской армии

Умер военнослужащий азербайджанской армии Нурлан Шахьяддин оглу Намазов. Как сообщает Day.Az, информацию подтвердили в министерстве обороны. Отмечается, что он скончался у себя дома во время отпуска. "Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего военнослужащего.