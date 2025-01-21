Скончался солдат азербайджанской армии

Умер военнослужащий азербайджанской армии Нурлан Шахьяддин оглу Намазов.

Как сообщает Day.Az, информацию подтвердили в министерстве обороны.

Отмечается, что он скончался у себя дома во время отпуска.

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего военнослужащего.

Аллах рехмет элесин!", - отмечается в сообщении.