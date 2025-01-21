https://news.day.az/society/1724434.html Скончался солдат азербайджанской армии Умер военнослужащий азербайджанской армии Нурлан Шахьяддин оглу Намазов. Как сообщает Day.Az, информацию подтвердили в министерстве обороны. Отмечается, что он скончался у себя дома во время отпуска. "Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего военнослужащего.
Скончался солдат азербайджанской армии
Умер военнослужащий азербайджанской армии Нурлан Шахьяддин оглу Намазов.
Как сообщает Day.Az, информацию подтвердили в министерстве обороны.
Отмечается, что он скончался у себя дома во время отпуска.
"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего военнослужащего.
Аллах рехмет элесин!", - отмечается в сообщении.
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