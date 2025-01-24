https://news.day.az/society/1725171.html

По какому графику будут работать пригородные поезда в день муниципальных выборов?

Пригородные поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 29 января будут работать по графику рабочего дня. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Напомним, что 29 января 2025 года объявлено нерабочим днем в Азербайджане в связи с муниципальными выборами.