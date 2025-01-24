https://news.day.az/society/1725171.html По какому графику будут работать пригородные поезда в день муниципальных выборов? Пригородные поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 29 января будут работать по графику рабочего дня. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Напомним, что 29 января 2025 года объявлено нерабочим днем в Азербайджане в связи с муниципальными выборами.
По какому графику будут работать пригородные поезда в день муниципальных выборов?
Пригородные поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 29 января будут работать по графику рабочего дня.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Напомним, что 29 января 2025 года объявлено нерабочим днем в Азербайджане в связи с муниципальными выборами.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан активно восстанавливает ж/д инфраструктуру на освобожденных территориях.
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