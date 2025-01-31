Задержанный в Нахчыване гражданин Турции передан третьей стране

Успешно продолжается сотрудничество с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в сфере борьбы с преступностью.

Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче гражданина Турецкой Республики Акды Намика Кемаля, 1 января 1995 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Объявленный в международный розыск по обвинению в совершении мошеннических действий в Узбекистане А.Н.Кемал был обнаружен и задержан на территории Нахчыванской Автономной Республики в октябре 2024 года, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам​ от 07.10.2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который был передан в компетентный орган Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.