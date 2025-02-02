Диетологи предупредили об опасности популярного овоща
Чрезмерное употребление картофеля может нанести вред деятельности сердечно-сосудистой системы, предупреждают диетологи.
Как передает Day.Az, по мнению экспертов, основная причина этого - высокое содержание крахмала в картофеле.
Крахмал быстро превращается в глюкозу в организме, вызывая резкое повышение уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск высокого кровяного давления, атеросклероза и сердечных заболеваний. Картофель-фри и чипсы особенно опасны из-за содержания большого количества трансжиров и соли.
Врачи рекомендуют контролировать количество картофеля, употребляя его чаще в запеченном или отварном виде. Кроме того, употребление его в сочетании с богатыми клетчаткой овощами является более здоровым выбором.
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