https://news.day.az/society/1727313.html Смерть от угарного газа в Баку В Баку пожилая супружеская чета отравилась угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов в жилом массиве "Шерг", расположенном в поселке Гарачухур Сураханского района. Исах Сафаралиев 1936 г.р. и его супруга Шейда Сафаралиева 1941 г.р. отравились насмерть в результате утечки угарного газа из печи.
Смерть от угарного газа в Баку
В Баку пожилая супружеская чета отравилась угарным газом.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов в жилом массиве "Шерг", расположенном в поселке Гарачухур Сураханского района.
Исах Сафаралиев 1936 г.р. и его супруга Шейда Сафаралиева 1941 г.р. отравились насмерть в результате утечки угарного газа из печи.
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