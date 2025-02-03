https://news.day.az/society/1727313.html

Смерть от угарного газа в Баку

В Баку пожилая супружеская чета отравилась угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов в жилом массиве "Шерг", расположенном в поселке Гарачухур Сураханского района. Исах Сафаралиев 1936 г.р. и его супруга Шейда Сафаралиева 1941 г.р. отравились насмерть в результате утечки угарного газа из печи.