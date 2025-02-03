https://news.day.az/society/1727314.html В Азербайджане наблюдался 12-градусный мороз В горных районах Азербайджана наблюдался 12-градусный мороз. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в основном не наблюдалось. Видимость из-за туманеа в ряде районов ограничена до 200 метров.
В Азербайджане наблюдался 12-градусный мороз
В горных районах Азербайджана наблюдался 12-градусный мороз.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в основном не наблюдалось. Видимость из-за тумана в ряде районов ограничена до 200 метров.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в низменных районах составила 4 градуса тепла, в НАР - до 9, в горных районах до 12 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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