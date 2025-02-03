В Азербайджане наблюдался 12-градусный мороз

В горных районах Азербайджана наблюдался 12-градусный мороз.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в основном не наблюдалось. Видимость из-за тумана в ряде районов ограничена до 200 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в низменных районах составила 4 градуса тепла, в НАР - до 9, в горных районах до 12 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az