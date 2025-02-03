В Азербайджане аннулированы результаты муниципальных выборов на пяти участках

По Имишлинскому избирательному округу № 81 на участках № 42, 43, 44, 45, 46 аннулированы результаты муниципальных выборов.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Она отметила, что на этих избирательных участках были проведены выборы в Баджираванский муниципалитет.

Согласно решению ЦИК, результаты выборов на этих участках были признаны недействительными.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.