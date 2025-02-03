https://news.day.az/society/1727499.html В Азербайджане некоторым медработникам продлили срок выплаты надбавки к зарплате Внесены изменения в решение об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19). Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.
В Азербайджане некоторым медработникам продлили срок выплаты надбавки к зарплате
Внесены изменения в решение об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19).
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.
Вышеуказанным изменением срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 апреля 2025 года.
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