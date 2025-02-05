Какие преимущества у электронных медицинских рецептов перед бумажными?

Электронные рецепты, в отличие от традиционных бумажных, имеют ряд важных преимуществ.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава Азербайджана в Instagram.

По ее словам, электронные рецепты не теряются, не повреждаются и защищены от возможных проблем, которые могут возникнуть с физическими носителями.

"Все выписанные пациентам рецепты сохраняются в памяти системы, что обеспечивает доступность медицинской информации, а также позволяет более точно и эффективно назначать лечение пациентам. Внедрение электронных рецептов также способствует повышению прозрачности в этой сфере, предотвращая оборот незаконно ввезенных в страну лекарственных средств",- сказала она.

С. Магеррамова сообщила, что в системе "Электронный рецепт" указываются только те лекарственные препараты, которые были одобрены Тарифным советом и прошли государственную регистрацию.

"Такой подход предотвращает продажу пациентам некачественных и просроченных лекарственных средств, а также гарантирует им получение безопасного лечения. Еще одним преимуществом приложения "Электронный рецепт" является то, что оно напоминает пациенту о времени приема назначенных лекарств. Для этого пациент должен зайти в мобильное приложение и одним кликом добавляет в календарь время приема назначенных лекарств. Уведомление отправляется на мобильное устройство через календарь, чтобы напомнить время приема лекарств", - отметила она.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что с помощью приложения "Электронный рецепт" можно определить молекулярный состав лекарств.