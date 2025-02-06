В Баку задержаны воры - ФОТО
В полицию поступила информация о серии краж из 9 автомобилей, произошедших в Хазарском и других районах Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Хазарского РУП, был задержан подозреваемый Али Джабраилов.
Кроме того, в ходе еще одной операции были задержаны Кямал Мустафаев, Руфат Керимов, Рафаэль Гулиев и женщина, также являющаяся членом преступной группы. Они совершили кражи из 7 домов в Мардакяне, Шувелане и других районах.
Общий ущерб, причиненный владельцам домов, составил 40 тысяч манатов.
В настоящее время проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в городе Адана, Турция, вор три дня прятался от полиции в вентиляционной шахте торгового центра и попался из-за камер видеонаблюдения.
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