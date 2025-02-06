В Баку задержаны воры

В полицию поступила информация о серии краж из 9 автомобилей, произошедших в Хазарском и других районах Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Хазарского РУП, был задержан подозреваемый Али Джабраилов.

Кроме того, в ходе еще одной операции были задержаны Кямал Мустафаев, Руфат Керимов, Рафаэль Гулиев и женщина, также являющаяся членом преступной группы. Они совершили кражи из 7 домов в Мардакяне, Шувелане и других районах.

Общий ущерб, причиненный владельцам домов, составил 40 тысяч манатов.

В настоящее время проводится расследование.

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