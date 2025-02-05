Вор три дня прятался от полицейских в вентиляции

В городе Адана, Турция, вор три дня прятался от полиции в вентиляционной шахте торгового центра и попался из-за камер видеонаблюдения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Haber Turk со ссылкой на информационное агентство Demirören.

Предполагается, что подозреваемый обокрал ювелирный магазин на три килограмма золота и 100 тысяч турецких лир. Сработала сигнализация, но мужчина успел скрыться. Заметив потери, руководство магазина обратилось за помощью к полицейским. Те провели предварительное расследование и предположили, что преступник все еще находится в торговом центре.

В первый день полицейские осмотрели все помещения в здании, но так и не нашли преступника. Торговый центр продолжал работать, и некоторые покупатели рассказывали, что слышали какие-то звуки с потолка. На следующий день полицейские подключили к поискам служебных собак, но даже они не смогли помочь делу.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители поняли, что преступник скрывается в вентиляционной шахте в потолке торгового центра и питается едой из мусора. На третий день преступник осознал, что ему нужно менять укрытие, и выбрался из вентиляции. Его побег попал на камеры видеонаблюдения, и мужчину удалось остановить.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, но не нашли у него золото и деньги, которые он, предположительно, украл. Мужчина страдал от обезвоживания, поэтому его доставили в больницу. Расследование продолжается.