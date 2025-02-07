За что азербайджанца задержали в Греции?

Житель села Мирджалал Имишлинского района Эльвин Ахмедов задержан в Греции.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом он рассказал в интервью Xəzər Xəbər.

В телефонном разговоре Э.Ахмедов сообщил, что последние пять месяцев жил в турецкой Анталье, так как был помолвлен. По словам мужчины, он направлялся по работе на моторной лодке из региона Фетхие в Бодрум, когда на плавательном средстве произошла неисправность. Все дальнейшие события развивались после этого.

В настоящее время мужчина содержится в тюрьме Кордериус в столице Греции Афинах. Эльвин утверждает, что его задержание и отказ в депортации на родину были незаконными, поскольку даже технические характеристики лодки не позволяют совершить путь из Турции в Грецию.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что причины задержания Э.Ахмедова находятся на стадии расследования.

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