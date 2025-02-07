Какие работы проведены "Азеришыг" в Карабахе и Восточном Зангезуре?

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по восстановлению и реконструкции электрохозяйства в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Day.Az, разрушенное электрохозяйство районов и сел обновляется, за последние годы построены и введены в эксплуатацию 7 подстанций 35/0,4 кВ, в том числе Центр цифрового управления и Центр инновационных технологий электрических сетей в Шуше, 1 подстанция 35/10 кВ в селе Дашалты, узловая подстанция "Гадрут" и Центр цифрового управления в Джебраиле.

В частности, 2 сентября 2024 года глава государства ввел в эксплуатацию 110/35-киловольтную подстанцию "Истису" в Кяльбаджаре, а 3 октября принял участие в открытии Центра цифрового управления Зангиланской электросети. Агдамская электросеть и Центр цифрового управления также готовы к работе. Все они оснащены системой SCADA, отвечающей современным требованиям.

На освобожденных от оккупации территориях также продолжается строительство новых электростанций мощностью 35 кВ. В Лачине строится современная подстанция и Центр цифрового управления, а также завершается строительство подстанции 110/35/10 кВ "Минкенд", прокладка новой воздушной двухконтурной линии электропередачи 35 кВ между "Агбулагской ГЭС" и подстанцией "Минкенд". В Ходжалы продолжается строительство подстанции "Ходжалы" и Центра управления, подстанций в населенных пунктах Аскеран, Малыбейли и Сыгнаг.

В Ходжавенде продолжаются строительство подстанции "Зогалбулаг", прокладка двухконтурной линии электропередачи 35 кВ между подстанцией "Говшаг" в Гадруте и подстанцией "Зогалбулаг". Также в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах строятся новые трансформаторные подстанции, отвечающие современным требованиям, в целях обеспечения энергоснабжения строящихся или планируемых населенных пунктов. В настоящее время в Губадлинском центре цифрового управления идут завершающие работы.

Продолжается строительство двухконтурной линии электропередачи 35 кВ для обеспечения внешнего электроснабжения сел Заллар, Яншаг, Гамышлы и Чайкенд в Кяльбаджаре, Гюлябирд, Шалва, Эрикли, Кюрдхаджи - в Лачине, Эйвазханбейли - в Агдаме, Ашагыгушчу, Юхарыгушчу - в Ходжалы, Гайбалы - в Шуше, поселка Гадрут, села Туг и окрестных сел в Ходжавенде, Довлетъярлы, Пирахмедли, Дедели - в Физули, Хоровлу, Шукюрбейли и поселка Худаферин - в Джебраиле, Зангиланского района и села Джахангирбейли, сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы - в Губадлы.