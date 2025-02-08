Гаджеты негативно влияют на питание детей

Прием пищи под гаджеты может иметь негативные последствия для здоровья ребенка.

Как передает Day.Az, врач-эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова объяснила в разговоре с Gazeta.ru, почему не стоит разрешать детям принимать пищу под мультфильмы и гаджеты.

Основной причиной, по которой стоит отказаться от еды перед экраном, является риск захлебывания. Когда ребенок поглощен происходящим на экране, он может не замечать, что происходит с едой.

"Это может привести к ситуации, когда дети начинают глотать еду, не пережевывая ее должным образом, или же вообще забывают о процессе жевания", - комментирует Сидорова.

Это повышает вероятность поперхивания и даже удушья, особенно если ребенок ест быстро или запивает пищу напитками, не следя за процессом.

По мнению врача, питание - это не только процесс потребления пищи, но и возможность для семьи провести время вместе и обменяться впечатлениями. Когда ребенок ест перед экраном, он не взаимодействует с родителями или братьями/сестрами. Кроме того, согласно исследованиям, дети, которые принимают пищу вместе с семьей, чаще выбирают более полезные продукты, например овощи и фрукты.

"Во время приема пищи под мультфильмы дети теряют способность ориентироваться в собственных ощущениях голода и насыщения. Гаджеты отвлекают ребенка от того, что происходит с его телом, и он может продолжать есть, даже когда уже сыт. Это приводит к перееданию и нарушению естественного восприятия голода", - отметила она.

Чтобы научить детей правильному поведению за столом, Сидорова рекомендует начинать с разделения времени на еду и время с гаджетами. Также эксперт отмечает, что стоит выбирать для ребенка здоровую пищу, избегая "пустых" калорий, которые часто ассоциируются с гаджетами и экранными развлекательными программами.