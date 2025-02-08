В Нахчыване нашли три артиллерийских снаряда

В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР обнаружены 3 артиллерийских снаряда.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на горячую линию "112" поступило сообщение от сотрудников полиции об обнаружении боеприпасов на территории села Ени Керки.

При осмотре места происшествия были обнаружены артиллерийские снаряды калибром 120 мм и 75 мм, а также 2 снаряда АГС калибром 30 мм. Боеприпасы были изъяты пиротехниками с территории для обезвреживания.