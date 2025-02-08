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В Азербайджане грузовик упал с моста, есть погибший

В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вблизи поселка Агджакенд. Движущийся грузовик потерял управление и упал с моста. Водитель Я. Оруджев, 1995 г. р., погиб на месте. По факту проводится расследование.