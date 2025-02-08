В Азербайджане грузовик упал с моста,

В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вблизи поселка Агджакенд.

Движущийся грузовик потерял управление и упал с моста.

Водитель Я. Оруджев, 1995 г. р., погиб на месте.

По факту проводится расследование.