В Карабахе создается новый национальный парк

На освобожденных от оккупации территориях начались работы по созданию нового национального парка. Он будет охватывать территорию Шушинского-Агдеринского-Кяльбаджарского районов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам заявила официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

"Продолжается работа по созданию особо охраняемых природных территорий и их совершенствованию. Мы не довольствуемся десятью национальными парками. На территории страны ведутся исследования по созданию новых национальных парков. Проделана большая работа по созданию двух новых национальных парков. Одним из них является Национальный парка Илису, созданный на базе Илисуйского государственного природного заповедника, а другим - Национальный парк Ахар-Бахар в долине реки Алазань горного хребта Ахар-Бахар.

Также проводятся исследования на освобожденных от оккупации территориях, где уже начаты работы по созданию национального парка. Ведутся работы по созданию не только национальных парков, но и других категорий заповедных территорий. Среди намеченных проектов - создание Загатальского биосферного резервата при Загатальском заповеднике, а также геопарка на базе Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов в Баку и на Абшеронском полуострове. В то же время с целью сохранения редких и исчезающих видов флоры за пределами охраняемых территорий с прошлого года в Баку и его окрестностях было создано 10 микрорезерватов. Здесь охраняются виды занесенных в "Красную книгу" растений, численность которых сокращается до критических пределов", - отметила А.Бабаева.