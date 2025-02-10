Военнообязанные повышают уровень боеготовности и навыков

Проводимые с военнообязанными учебные сборы продолжаются практическими занятиями.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом сборов, в целях повышения уровня боеготовности, знаний и навыков участников учений их обучают тактико-техническим особенностям и правилам применения стрелкового оружия, находящегося на вооружении нашей армии, проводятся учения по стрельбе.

Задействованный в учениях личный состав успешно проводит занятия по практической стрельбе из стрелкового оружия.