https://news.day.az/society/1729453.html Азербайджанские военнослужащие на учениях «AMAN-25» - ВИДЕО В городе Карачи Исламской Республики Пакистан продолжаются многонациональные военно-морские учения "AMAN-25", в которых принимает участие группа военнослужащих ВМС Азербайджана.
Азербайджанские военнослужащие на учениях «AMAN-25» - ВИДЕО
В городе Карачи Исламской Республики Пакистан продолжаются многонациональные военно-морские учения "AMAN-25", в которых принимает участие группа военнослужащих ВМС Азербайджана.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом учений группы подводного штурма и подводной обороны, представляющие нашу страну, продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач в рамках учений.
"На многонациональных учениях "AMAN-25", проводимых под девизом "Вместе во имя мира", морской спецназ Азербайджана успешно выполняет все поставленные задачи", - говорится в информации ведомства.
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