Азербайджанские военнослужащие на учениях «AMAN-25»

В городе Карачи Исламской Республики Пакистан продолжаются многонациональные военно-морские учения "AMAN-25", в которых принимает участие группа военнослужащих ВМС Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений группы подводного штурма и подводной обороны, представляющие нашу страну, продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач в рамках учений.

"На многонациональных учениях "AMAN-25", проводимых под девизом "Вместе во имя мира", морской спецназ Азербайджана успешно выполняет все поставленные задачи", - говорится в информации ведомства.