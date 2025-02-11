Программа студенческого менторства начала действовать в одном из вузов

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась официальная церемония открытия студенческой программы менторства конкурса "Восхождение".

Как сообщили Day.Az в вузе, в мероприятии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев, победители конкурса, менторы и студенты.

Выступивший со вступительной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что конкурс "Восхождение" способствует развитию и карьерному росту молодых людей, а программа менторства является для них важной площадкой.

В свою очередь Фархад Гаджиев подчеркнул успехи конкурса "Восхождение" и его вклад в развитие молодежи, а также пожелал участникам успехов.

В заключение победители конкурса проинформировали собравшихся о целях и дальнейшей деятельности программы менторства.