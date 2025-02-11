ВОЗ поддержит бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в этих странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник запустила новую программу по предоставлению бесплатного лечения онкологических заболеваний у детей в странах с низким и средним уровнем дохода с целью повышения нестабильных показателей выживаемости.

Как сообщает Day.Az, в заявлении ВОЗ говорится, что страны, участвующие в пилотном проекте, будут обеспечены бесперебойной поставкой качественных лекарств от детского рака бесплатно.

По данным организации ООН, первыми поставки будут осуществлены в Монголию и Узбекистан, а затем в Эквадор, Иорданию, Непал и Замбию. В 2025 году услугами этой кампании смогут воспользоваться около 5 тысяч детей как минимум в 30 больницах в этих шести странах.

ВОЗ выражает сожаление по поводу того, что показатели выживаемости при детском раке зачастую ниже 30 процентов в странах с низким и средним уровнем дохода (классификация основана на валовом национальном доходе на душу населения). В то время как в странах с высоким уровнем дохода этот показатель составляет около 80 процентов. "Слишком долго дети, страдающие от рака, не имели жизненно важных лекарств", - заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

К участию в программе приглашены еще шесть стран, и организация надеется в течение пяти-семи лет привлечь 50 участников, что принесет пользу примерно 120 тысячам детей.

По данным ВОЗ, ежегодно раком заболевают около 400 тысяч детей, большинство из которых имеют ограниченный доступ к медицинским ресурсам. "По оценкам, 70 процентов детей в этой местности умирают от рака из-за таких факторов, как отсутствие надлежащего лечения, перерывы в лечении или некачественные лекарства", - уточняет ВОЗ.