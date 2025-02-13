Состоится олимпиада «Битва умов»

В рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и министерства науки и образования Азербайджана среди учащихся общеобразовательных учреждений будет проведена олимпиада "Битва умов".

Как сообщили Day.Az в министерстве, участвующие в Олимпиаде ученики IX-XI классов продемонстрируют свои знания и навыки в области математики, цифровых технологий, естественных и гуманитарных наук, культуры и искусства. Также состоится шахматный турнир среди учащихся.

Олимпиада состоит из регионального и республиканского этапов и пройдет в формате командных соревнований. Для определения победителей на основе итогов регионального этапа, который планируется провести в апреле текущего года, в мае будет организован финальный этап Олимпиады.

Основная цель проведения Олимпиады - выявление талантливой молодежи, отличающейся знаниями и навыками в различных областях, развитие у учащихся способностей к сотрудничеству, эффективному общению, принятию решений, командной работе, планированию и выработке стратегии; лидерских качеств, культуры дискуссий, аналитического и логического мышления, формирование среди школьников здоровой конкурентной среды, расширение среды общения молодежи региона.