Аннулируется лицензия бакинской клиники

Министерство здравоохранения направило в Министерство экономики письмо в связи с приостановлением или аннулированием лицензии Lazer Beauty Klinika.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минздрава, в ходе проверок, проведенных Центром аналитической экспертизы, в работе клиники были выявлены недочеты.

В соответствии с пунктами Кодекса об административных проступках в суд подано обращение в связи с выявленными недостатками.

"Сегодня Министерством здравоохранения направлено письмо в Министерство экономики в связи с приостановлением или аннулированием лицензии клиники", - сообщили в министерстве.