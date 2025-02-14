https://news.day.az/society/1730216.html Аннулируется лицензия бакинской клиники Министерство здравоохранения направило в Министерство экономики письмо в связи с приостановлением или аннулированием лицензии Lazer Beauty Klinika. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минздрава, в ходе проверок, проведенных Центром аналитической экспертизы, в работе клиники были выявлены недочеты.
Аннулируется лицензия бакинской клиники
Министерство здравоохранения направило в Министерство экономики письмо в связи с приостановлением или аннулированием лицензии Lazer Beauty Klinika.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минздрава, в ходе проверок, проведенных Центром аналитической экспертизы, в работе клиники были выявлены недочеты.
В соответствии с пунктами Кодекса об административных проступках в суд подано обращение в связи с выявленными недостатками.
"Сегодня Министерством здравоохранения направлено письмо в Министерство экономики в связи с приостановлением или аннулированием лицензии клиники", - сообщили в министерстве.
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