https://news.day.az/society/1730284.html Минобороны Азербайджана обратилось к желающим навестить срочников В целях охраны здоровья новобранцев в Азербайджане введены временные ограничения на посещение воинских частей в связи со случаями заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим навестить срочников
В целях охраны здоровья новобранцев в Азербайджане введены временные ограничения на посещение воинских частей в связи со случаями заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
"Просим общественность чутко относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, особенно во время церемоний принятия присяги", - говорится в информации.
Ранее мы сообщали, что в воинские части Азербайджана были временно ограничены визиты.
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