Минобороны Азербайджана обратилось к желающим навестить срочников

В целях охраны здоровья новобранцев в Азербайджане введены временные ограничения на посещение воинских частей в связи со случаями заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

"Просим общественность чутко относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, особенно во время церемоний принятия присяги", - говорится в информации.

Ранее мы сообщали, что в воинские части Азербайджана были временно ограничены визиты.