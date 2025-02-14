В Азербайджане распущены избирательные комиссии ряда участков

В связи с допущенными недочетами при подготовке, проведении и определении результатов выборов распущены участковые избирательные комиссии по избирательным участкам №9 Ясамальского первого избирательного округа № 15, № 8 Ясамальского третьего избирательного округа № 17, а также №29 и 30 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23, по избирательным участкам № 62 Лерик-Астаринского избирательного округа № 80, избирательным участкам № 11, 42, 43, 44, 46 Имишлинского избирательного округа № 81 и по избирательному участку № 30 Агджабединского избирательного округа №30.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Арифа Мухтарова во время выступления на заседании ЦИК, посвященном итогам муниципальных выборов, состоявшихся 29 января 2025 года.

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