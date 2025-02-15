Статистика раскрытия преступлений за сутки

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 54 преступления, зарегистрированное за этот период, а также 21 преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 122 человека, находящихся в розыске, включая 86 людей, разыскиваемого за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 36 преступлений, связанных с наркотиками, а также 17 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 72 подозреваемых.