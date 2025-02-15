https://news.day.az/society/1730453.html Статистика раскрытия преступлений за сутки За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 54 преступления, зарегистрированное за этот период, а также 21 преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущего времени.
Статистика раскрытия преступлений за сутки
За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 54 преступления, зарегистрированное за этот период, а также 21 преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущего времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 122 человека, находящихся в розыске, включая 86 людей, разыскиваемого за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.
Кроме того, было выявлено 36 преступлений, связанных с наркотиками, а также 17 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
В общей сложности были задержаны 72 подозреваемых.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре