В Баку задержаны воры

В Баку совершена серия краж.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, из торговых центров, расположенных в Сабаильском и Наримановском районах столицы были украдены золотые украшения на сумму 480 манатов, а также мобильные телефоны и банковские карты, принадлежащие отдельным гражданам.

Сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении краж Н.Керимова, С.Аскерова, Ф.Мансимли и двоих подростков.

Проводится расследование.