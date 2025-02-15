https://news.day.az/society/1730530.html В Баку задержаны воры В Баку совершена серия краж. Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, из торговых центров, расположенных в Сабаильском и Наримановском районах столицы были украдены золотые украшения на сумму 480 манатов, а также мобильные телефоны и банковские карты, принадлежащие отдельным гражданам.
В Баку задержаны воры
В Баку совершена серия краж.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, из торговых центров, расположенных в Сабаильском и Наримановском районах столицы были украдены золотые украшения на сумму 480 манатов, а также мобильные телефоны и банковские карты, принадлежащие отдельным гражданам.
Сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении краж Н.Керимова, С.Аскерова, Ф.Мансимли и двоих подростков.
Проводится расследование.
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