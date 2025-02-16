В Азербайджане пройдет экзамен на степень доктора философии по иностранным языкам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня организует экзамен по иностранным языкам для получения степени доктора философии. К участию допускаются обучающиеся и выпускники докторантуры, диссертантуры и адъюнктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00, а пропускной режим завершится в 10:45. Пришедшие после этого времени, не смогут принять участие в экзамене.

Для допуска к экзамену необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, пропуск на экзамен.

Экзамен состоит из двух частей: первая (1 час 30 минут) включает тестовые задания, вторая - письменные задания. Между этими этапами предусмотрен 15-минутный перерыв.

Оценивание: за каждый правильный ответ в тестовой части начисляется 1 балл, неверные ответы не влияют на результат. Письменный и разговорный этапы оцениваются по 10-балльной шкале. Максимально возможный балл - 50.

Проходной балл: для экзамена по иностранному языку - минимум 30 баллов (и не менее 20% в каждом из этапов), для экзамена по азербайджанскому языку для иностранцев - минимум 25 баллов.

Экзамен по азербайджанскому языку и разговорный этап для иностранцев состоится 17 февраля.