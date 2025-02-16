К сведению желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на государственную службу. Экзамен охватывает должности административно-руководящего типа (группы АВ и АС) и административно-исполнительного типа (группы BA и BB), а также предназначен для тех, кто поступает на госслужбу по группе BB.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен для подгруппы BB пройдет в электронном формате. На участие зарегистрировались 812 кандидатов.

Для допуска к экзамену необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, пропуск на экзамен.

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45 - пришедшие позже не будут допущены.

На второй экзамен зарегистрировалось 119 человек, из них 2 кандидата по группе AB, 6 - по группе AC, 38 - по группе BA, 73 - по группе BB.

Этот экзамен также пройдет в электронном формате, начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Пропускной режим завершится в 15:45.

Кандидаты должны предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен.