Ограничено движение транспорта по одному из направлений

В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова проводятся ремонтные работы на дороге.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В связи с этим движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг ограничено.