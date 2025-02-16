https://news.day.az/society/1730633.html Ограничено движение транспорта по одному из направлений В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова проводятся ремонтные работы на дороге. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. В связи с этим движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг ограничено.
Ограничено движение транспорта по одному из направлений
В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова проводятся ремонтные работы на дороге.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
В связи с этим движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг ограничено.
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