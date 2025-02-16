https://news.day.az/society/1730648.html

В Баку на одной из основных дорог восстановлено движение

В Насиминском районе Баку восстановлено движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом. Отметим, что ограничение было ранее введено из-за ремонтных работ на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова.