В Баку на одной из основных дорог восстановлено движение

В Насиминском районе Баку восстановлено движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.

Отметим, что ограничение было ранее введено из-за ремонтных работ на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова.