https://news.day.az/society/1730648.html В Баку на одной из основных дорог восстановлено движение В Насиминском районе Баку восстановлено движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом. Отметим, что ограничение было ранее введено из-за ремонтных работ на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова.
В Баку на одной из основных дорог восстановлено движение
В Насиминском районе Баку восстановлено движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.
Отметим, что ограничение было ранее введено из-за ремонтных работ на пересечении улиц Шамси Баделбейли и Рашида Бейбудова.
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