В Баку проверили условия использования газовых баллонов

Государственная служба пожарного надзора (ГСПН) Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана провела проверки использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, мониторинг был осуществлён в Сабаильском и Ясамальском районах города Баку.

В ходе проверок были выявлены случаи использования пропановых баллонов в некоторых нежилых помещениях, что создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. По итогам проверок представители объектов убрали пропановые газовые баллоны.

Министерство по чрезвычайным ситуациям снова обращает внимание граждан и предпринимателей на необходимость строгого соблюдения норм пожарной безопасности и напоминает, что использование и хранение пропановых газовых баллонов на рынках, ярмарках, а также в подвальных и цокольных этажах зданий строго запрещено.