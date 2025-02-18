Азербайджанских водителей призвали временно не использовать личные авто

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) и Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел распространили предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщает Day.Az, сотрудники ГААДА переведены на усиленный режим работы. В полной готовности находятся спецтехника и оборудование, заготовлены необходимые запасы песка и технической соли для борьбы с обледенением дорог, особенно в горной местности.

Водителям рекомендовано заранее подготовить автомобили к зимним условиям. В случае возникновения сложностей на дорогах можно обратиться в колл-центр агентства по номеру 012-599-79-75.

ЦИУТ, в свою очередь, призвал по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшие дни, поскольку ожидаются снегопады и гололедица, что может привести к затруднениям движения и аварийным ситуациям.

Сотрудники центра будут следить за дорожной обстановкой в круглосуточном режиме и при необходимости снижать скоростной лимит на отдельных участках. Водителей будут предупреждать об опасных участках с помощью информационных табло.

Кроме того, в случае аварий или поломок автомобилей дорожные службы и полиция, работающие в усиленном режиме, оперативно примут меры. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать нежелательных ситуаций на дорогах.