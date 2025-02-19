В Баку и регионах обнаружены оружие и боеприпасы

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативные и профилактические мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, 18 февраля полицейские в столице и отдельных районах страны обнаружили и изъяли 9 автоматов, 2 пистолета, 14 гранат, 15 ружей, 12 магазинов и 3 285 патронов различного калибра.