https://news.day.az/society/1731326.html В Баку и регионах обнаружены оружие и боеприпасы Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативные и профилактические мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
В Баку и регионах обнаружены оружие и боеприпасы
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативные и профилактические мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, 18 февраля полицейские в столице и отдельных районах страны обнаружили и изъяли 9 автоматов, 2 пистолета, 14 гранат, 15 ружей, 12 магазинов и 3 285 патронов различного калибра.
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