Рекомендации МЧС в связи с ожидающимися погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в заявлении говорится:

"Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидаются резкое изменение погодных условий, сильные осадки, сильное похолодание, снегопады, местами интенсивные осадки, замерзание дорог и сильный ветер в отдельных районах.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности".

Поскольку холодные погодные условия и осадки вызывают значительное увеличение использования газовых и электрических обогревательных приборов, это может привести к перегрузке электрической сети, а также к использованию неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных обогревательных приборов, что в свою очередь может вызвать пожары или взрывы, а также создать опасность отравления угарным газом. Поэтому необходимо избегать использования неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных обогревательных приборов, не допускать перегрузки электрической сети, не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра, не хранить горючие материалы и легко воспламеняющиеся жидкости рядом с приборами, а также использовать устройства согласно инструкциям и рекомендациям производителей.

Также, особенно для людей, проживающих в горных районах или отправляющихся в горы, рекомендуется обращать внимание на прогноз погоды от официальных органов, по возможности не покидать населённые пункты в морозную и снежную погоду, а если это всё-таки необходимо, заранее информировать близких о направлении движения.

При движении на автомобиле следует убедиться в его техническом соответствии сезону, а также иметь достаточный запас топлива. Не рекомендуется приближаться к незнакомым местам и выбирать неизвестные маршруты. Важно соблюдать требования предупредительных и запрещающих знаков, избегать мест, где возможен сход снега, включая крутые склоны, и возвращаться в населённый пункт до наступления темноты.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется избегать нахождения рядом с легкими конструкциями и временными постройками, а также держаться вдали от рекламных щитов и линий электропередач, а также от высоких деревьев.

Учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности в ветреную погоду"