Ожидается сильный ветер

В связи с ожидаемыми ветренными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, выпущено желтое и оранжевое предупреждения на 20-21 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале и Гобустане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого, согласно оранжевому предупреждению, составит 20,8-28,4 м/с.

В Нахчыване, Сальяне, Гаджигабуле, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Губе, Гусаре, Агстафе, Газахе, Товузе, Шаекире, Гяндже, Гедабеке, Дашкесене, Гёйгёле, Нафталане, Гёранбое, Самухе, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Лянкаране, Астаре, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде и Билясуваре будет дуть западный ветер, скорость которого, согласно желтому предупреждению, составит 13,9-20,7 м/с.