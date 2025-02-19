В Азербайджане вводят новые штрафы за нарушение требований в сфере авиации

За нарушение требований в сфере авиации устанавливаются новые штрафы.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, за выполнение полетов без разрешения по регулярным и нерегулярным (чартерным) маршрутам физические лица будут оштрафованы в размере трех тысяч манатов, должностные лица - в размере пяти тысяч манатов, юридические лица - в размере десяти тысяч манатов.