https://news.day.az/society/1731377.html В Азербайджане вводят новые штрафы за нарушение требований в сфере авиации За нарушение требований в сфере авиации устанавливаются новые штрафы. Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
В Азербайджане вводят новые штрафы за нарушение требований в сфере авиации
За нарушение требований в сфере авиации устанавливаются новые штрафы.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно проекту, за выполнение полетов без разрешения по регулярным и нерегулярным (чартерным) маршрутам физические лица будут оштрафованы в размере трех тысяч манатов, должностные лица - в размере пяти тысяч манатов, юридические лица - в размере десяти тысяч манатов.
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