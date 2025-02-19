В Азербайджане произошло землетрясение

В Исмаиллинском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 15:11 по местному времени.