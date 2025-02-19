https://news.day.az/society/1731398.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Исмайыллинском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 15:11 по местному времени.