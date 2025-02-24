Гололед на дорогах: полиция предупреждает водителей - ВИДЕО
Несмотря на то, что соответствующие службы совместно с дорожно-патрульной службой расчищают дороги от снега, посыпая их песчано-соляной смесью, переносимый ветром снег может быстро покрыть дорогу новым слоем, вызвав тем самым путаницу у водителей, сообщили Day.Az в МВД Азербайджана.
"Водитель, уверенный в том, что дорога свободна от снега, а затем с высокой скоростью внезапно выезжающий на заснеженную или обледенелую дорогу, естественно, начинает нервничать, что инстинктивно заставляет его резко затормозить, и автомобиль заносит.
Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана, принимая во внимание гололедицу на дорогах в ночное время, просит водителей не пользоваться личными автомобилями без крайней необходимости", - говорится в сообщении.
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